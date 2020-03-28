Husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, 2 esnafı yaraladı - KONYA
- Olay yerindeki polis araçları - Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı.Ulukapı Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.K, Uludağ Caddesi'nde, kavgalı olduğu kişiye av tüfeğiyle bir el ateş etti.O sırada çevredeki esnaf Erol E. ve Kenan Ç, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Olaydan sonra at arabasıyla kaçan şüpheli ise yakalandı.
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