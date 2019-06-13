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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Husumetli olduğu kişinin aracını böyle kundaklattı

Husumetli olduğu kişinin aracını böyle kundaklattı

Kundaklama anı

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Şüpheliler
-Genel detay

( İSTANBUL )- Kağıthane'de bir kişinin husumetlisinin aracını kundaklattığı anlar kamerada İSTANBUL

- Kağıthane'de Ayhan A. isimli şahıs aralarında husumet olan bir kişinin arabasını kundaklattı. Ayhan A. ve kundaklama olayını gerçekleştiren Afganistan uyruklu şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kundaklama anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 12 Haziran Kağıthane Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında bir kişi park halindeki olan aracın anına gelerek kapıyı açıp içeri girdi. Daha sonra da aracı yakarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Araç sahibi,sorgusunda husumetli olduğu Ayhan A. (40) isimli şahıstan şüphelendiğini belirtti.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler çalışma başlattı. Aracı kundaklattıran husumetli yakalandı Yapılan çalışmalar sonunda kundaklama olayının azmettiricisi olduğu tespit edilen Ayhan A. ile olayı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Usman K.(26) isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aracın kundaklanma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (ZA-
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