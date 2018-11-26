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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Husumetli olduğu amcasının oğluna böyle kurşun yağdırdı

Husumetli olduğu amcasının oğluna böyle kurşun yağdırdı

Olay anı

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 

-detaylar
-çevredekilerden detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da amcasının oğlunu vuran şahıs tutuklandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da husumetli olduğu amcasının oğluna tabancayla defalarca kurşun yağdıran şahıs, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Ekim ayında Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Ali B. ile komşusu olan kuzeni Ethem B. arasında evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirmesi üzerine çıkan tartışma ikili arasında husumete dönüştü. Husumet sonrası her iki kuzenin yakınlarının karıştığı kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Bu gerginliğin ardından geçen 14 Kasım günü Ethem B., kendisine ait arızalı kamyonu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'ne gittiği sırada arkasından gelen Ali B., yanındaki tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası ağır yaralanan Ethem B. tedavi altına alınırken, kaçan Ali B. ise gizlendiği bağ evinde dün yakalandı. Gözaltına alınan Ali B., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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