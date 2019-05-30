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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 Yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 Yaralı

Olay yeri görüntüleri

Cenaze Komando Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

-Cenazeler

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde husumetli olduğu aileye pusu kuran bir kişi, aileden üç kişiyi öldürdü, 1 kişiye ağır yaraladı. Bölgeye komando ekipleri sevk edilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın aramasına ise devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, sabah saatlerinde tarlaya çalışmaya giden aileye pusu kurdu. Aile, tarlada çalıştığı sırada tüfekle ateş eden şüpheli şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda aynı aileden Umut Keleş, Şaban Keleş, Eftal Keleş olay yerinde hayatlarını kaybederken, R.K. ise ağır yaralandı. Yaralanan R.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye Kastamonu’dan komando ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde, Cumhuriyet Savcının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Vİ-
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