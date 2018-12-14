Husumetli aileler, Kaymakam Uzan’ın devreye girmesiyle barıştırıldı

-Müftünün konuşması

-Kaymakamın konuşması

-Tarafların Kur’an-ı Kerim’in altından geçmeleri

-Yemek

-Detay



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Bulanık ilçesindeki iki aile arasında geçen sene çıkan kavgayla başlayan husumet barışla noktalandı. Bulanık ilçesine bağlı Gölyanı köyünde ikamet eden Güneş ve Arslan aileleri arasında geçen sene çıkan kavga nedeniyle başlayan husumet, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ile kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sona erdi. Bulanık Merkez Camisi’nde Kur’an tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci, İslam’ın kelime anlamının barış olduğunu söyledi.



Karanci, "İslam, adından anlaşılacağı gibi barış dinidir. Kavgalar insanları rahatsız ediyor. Kaymakamımız bu olayın bir an önce barışla kapanması için beni görevlendirdi. Çok mutluyuz. Bugün burada bu barışı sağlayan İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Müdürümüze ve emeği geçen herkesten Allah'a razı olsun. Allah tekrarını nasip etmesin. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan ise, hayırlı bir vesileyle toplandıklarını belirterek, “Bulanık'ta hakikaten yapmamız gereken ilk önceliklerden biri de bu. Çünkü biz barışı sağlamazsak, gelecek nesillere husumeti transfer etmiş oluruz. Hepimiz elhamdülillah inanan din kardeşleriyiz. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz lazım. Bir Müslüman’a yakışır bir şekilde hareket etmemiz lazım. Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz ve aramızda nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Aile büyükleri olarak, ileri gelenler olarak bunlara vesile olacağız. Sağ olsun barış heyetimizin büyük katkıları oldu. Şükürler olsun bugün bu memnuniyeti yaşamaktan gurur duydum. Bir ailenin daha sorununun giderilmesi bizim için büyük bir önem arz ediyor. Bu Bulanık'taki beşinci barışımız. Bunlara vesile olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Barış kurdelesi kesildikten sonra kesinlikle her iki tarafında olayla ilgili en ufak olumsuz bir faaliyet içinde bulunmasını istemiyorum. Bugün burada inşallah bu iş tamamen nihayete ermiş olacaktır. Bu işi bozan hayrı bozmuş olacaktır. Bozan olursa da gereği yapılacaktır. Kim bir tarafta suç işliyorsa, kanunlarda yeri vardır. Gerekli cezayı görür. İnşallah bu noktada gerekli hassasiyeti göstereceğinizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki ailenin fertleri Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştılar. Barış törenine Bulanık İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Tuncay Polat, İlçe Müftüsü Murat Karanci, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, cami imamları ve vatandaşlar ile kanaat önderleri katıldı.



