Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı



- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı arttı. Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı husumetli iki ailenin bıçaklı kavgasında ölü sayısı arttı. Çıkan kavgada hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilenlerden Cemil T. isimli şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın dün gece aynı olayda hayatını kaybeden Celil T'nin oğlu olduğu öğrenildi. Olay Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortalık bir anda karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Gece hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Celil T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. (HLD-



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