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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı’nın Görüntüleri Ortaya Çıktı Haberi

- Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı’nın Görüntüleri Ortaya Çıktı Haberi

Husiler tarafından saldırılan Suudi Arabistan'daki Abha Havaalanı görünltüleri ortaya çıktı

Kamera Başkent Saldırı Trol 

-parkta bulunan araçlar hasar gördü

(SANA) - Husilerin saldırdığı Abha Havalalanı’nın görüntüleri ortaya çıktı SANA

- Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havaalanına gerçekleştirdiği saldırının ardından havalimanında yaşanan hasarın görüntüleri ortaya çıktı. Yemen’in başkenti Sana’nın kontrolünü elinde bulunduran Husiler dün Suudi Arabistan’ın Abha Uluslararası Havaalanı'na İHA ile saldırdı. Bir Suriyelinin hayatını kaybettiği saldırıda 21 kişi de yaralandı En büyük hasarın havalimanı otoparkında oluştuğu saldırıda oluşan hasar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otoparkta bulunan çok sayıda aracın camında hasar meydana geldiği anlaşılıyor. Yemen’de 2014 yılından bu yana başkent Sana’yı ele geçiren Husiler sürekli olarak Suudi Arabistan’a ve Yemen’deki askeri ve sivil bölgelerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.
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