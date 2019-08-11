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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

araçların görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

-Polislerin çalışması
-detay görüntü

( TRABZON )- Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı TRABZON

- Trabzon’un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken hurdaya dönen otomobilde kimsenin burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza, Arsin ilçesi TEDAŞ kavşağından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 28 AE 515 plakalı otomobil, Rize’den Trabzon istikametine doğru seyrederken kontrolden çıkarak orta refüje çarparak bu sırada kavşaktaki 61 TL 861 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 61 TL 861 otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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