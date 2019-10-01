Hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı, polis soruşturma başlattı İzle

-Hurdaya dönen aracın sürücüsünü arayan polis ekipleri

-Polisin vatandaşlara sürücüyü gören olup olmadığını sorması

-Çevredeki kalabalık

-Polisin çalışmaları

-Aracın kaldırılması



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da dün gece meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kayboldu. Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri aracın sürücüsünü bulamayınca çevrede uzun süre sürücü aradı. Hastanelerde de bulunamayan sürücünün kaza yaptıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Kaza gece Aydın-İzmir Karayolu Evliya Çelebi Cami'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ziraatçılar Kavşağı’ndan Eski Dörtyol istikametine doğru seyir halinde olan 06 ZUP 60 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun sağındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken gürültü üzerine bölgede toplanan çevre sakinleri durumu 112 Acil servis ekiplerine ve polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araç içerisinde ve çevrede yaralı aradı. Sürücüyü bulamayan ekipler 155 polis merkezine anons ederek hastanelere yaralı gelip gelmediğini sordu. Yapılan araştırmalarda hastanelere kazadan herhangi bir yaralının gelmediği belirlenince sürücünün kazadan sonra bölgeye gelen bir otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakılan araç kurtarıcı yardımı ile yoldan çekilirken, polis kazadan sonra firar eden sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

