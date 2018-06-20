Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı - DÜZCE Video

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı - DÜZCE Video

- Kaza yerinden görüntüler - Otoyolda iki kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada, kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şuayip Sağır (40) idaresindeki 34 HR 9989 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Salih Cebeci yönetimindeki 28 K 6114 plakalı boya yüklü kamyona çarptı.Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Sağır bulunduğu yerde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Kazada, kamyonun kupasının hurdaya döndüğü gözlendi.Sağır'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından otoyolun Ankara istikameti tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Karya Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı