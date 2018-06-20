Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı - DÜZCE

- Kaza yerinden görüntüler - Otoyolda iki kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada, kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şuayip Sağır (40) idaresindeki 34 HR 9989 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Salih Cebeci yönetimindeki 28 K 6114 plakalı boya yüklü kamyona çarptı.Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Sağır bulunduğu yerde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Kazada, kamyonun kupasının hurdaya döndüğü gözlendi.Sağır'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından otoyolun Ankara istikameti tek yönlü olarak trafiğe açıldı.