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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar İzle

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar İzle

KAZA YAPAN ARAÇ

Akkale Kadın Sürücü 

-KAZAYLA İLGİLİ KONUŞMA
-JANDARMA ÖNÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri, Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den bayram dönüşü İstanbul istikametine seyreden Barış Gedik yönetimindeki 17 SA 132 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Almanya plakalı bir araç arkadan çarptı. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Barış Gedik ile araçta bulunan Hatice Gedik ve Gökmen Gedik yaralandı. Olay yerinden ayrılan sürücüye tepki Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazadan yara almadan kurtulanların arasında bulunan Hüseyin Aktay, kendilerine çarpan aracın kadın sürücüsünün, olay yerinden ayrılmasına tepkili olduklarını söyledi.


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