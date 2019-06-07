Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

--Jandarma ekiplerinden detay

--Kaza yapan aracın çekici ile götürülmesi



( KAYSERİ ) - Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı KAYSERİ



- Kayseri-Ankara karayolunda şarampole düşerek takla atan aracın tavanı dümdüz olurken, kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 16 RBY 10 plakalı otomobil saat 20.30 civarında Kayseri-Ankara karayolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 4 adet ambulans görevlendirilirken, kaza nedeniyle tavanı dümdüz olan otomobilde bulunan Yaren K.(7), Duygu K.(31), Namık G.(51), Ömer K.(25) ve İnci K.(4) sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erciyes Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

