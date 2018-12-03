Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Takla atan araç

Trafik Kazası Emniyet Kemeri Direksiyon Trol 

-Aracın kaldırılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde burnu kanamadan kurtuldu. Olay, Sultangazi ilçesi Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine seyir halinde olan 34 UK 0854 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağ şeride geçmek isteyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü aracın içinde kaldı. Emniyet kemeri kurtardı Hurdaya dönen aracın sürücüsü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı taktığı emniyet kemeri sayesinde burnu kanamadan atlatan araç sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı