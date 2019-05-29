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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3 yaralı

Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3 yaralı

kaza yerinden detay

Hastane Kurtarma Ekibi Bild Gözyaşı 

-yaralının araçtan çıkarılması
-ambulans ve kurtarıcı
-detay

( ANTALYA ) - Kazayı haber alan anne "Anam bir ses ver" diyerek sedyenin başından ayrılmadı- Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan araç sürücüsü kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin çabasıyla kurtarılırken, olay yerine gelen yaralının annesi ağıtlar yakıp "Anam bir ses ver" diyerek oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Kaza, Manavgat- Karavca yolu Külcüler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Karavca-Saraçlı istikametine gitmekte olan Kadir Y.’nin kullandığı 07 L 3379 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet D.’nin kullandığı 07 JZ 536 plakalı bakkal eşyası yüklü minibüs Külcüler mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet D. ve minibüste yolcu olarak bulunan eşi Mukadder D., yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kadir Y. ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekibi tarafından aracın kapıları kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Kadir Y., Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kadir Y.'nin annesi, araç içindeki oğlunu görünce fenalık geçirdi. Sedyeye alınan oğlunun yanına gelen anne, "Anam bir ses ver" diyerek gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri acılı anneyi, "Bir şeyi yok " diyerek teselli etmeye çalıştı. Hurdaya dönen araçlar yolun uzun süre trafiğe kapanmasına neden olurken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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