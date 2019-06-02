Hurdalıktan aldığı otomobili kendi aracına monte etti Haberi

-Aracın hareket etmesi

-Römork şekline getirilen hurdanın çekilmesi

-Römorktan görüntüler alınması

-Detaylar



( KASTAMONU - ÖZEL) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir otomobil sevdalısı, kendi kullandığı 1991 model aracın hurdalıktan bulduğu eşini römork yaparak kendi aracına bağladı. Ortaya çıkan aracı ilçede görenler ise dönüp bir daha araca bakmaktan kendini alamıyor. Tosya’da Metal Sanayi Sitesinde çalışan Oto Servisi Kalfası Metin Demirel, kullandığı 37 AAB 985 plakalı 1991 otomobilinin, 1983 model bir benzerini hurdalıktan bularak ilginç bir şekilde geri dönüşüme kazandırdı. İlk olarak aracı kesen otomobil sevdalısı Demirel, boyasını da kendisi yaparak hurda aracı römork şekline getirdi. Tamamen kendi imkanlarıyla hurda aracı römork şekline dönüştüren Demirel, aracın devamı olarak yaptığı römorku bütünleştirerek görenlerin ilgisini çeken bir tasarım ortaya çıkardı. İçinde çocukluktan kalan bir merak olduğunu belirten Metin Demirel, hurdalıktaki diğer araçlarında geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Çocukluk merakı hurdayı bambaşka bir araca çevirdi Tosya ilçesinin bağlık bahçelik bölge olduğundan römorka çok ihtiyaç duyulduğu söyleyen Metin Demirel, ihtiyacını kendi karşılamak adına hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



Demirel, “Tosya Metal Sanayi Sitesinde çalışıyorum. İşimiz mekanik olarak bu işe meraklı olduğumuz için, eski arabaların da hurdaya gitmesinden rahatsızlık olduğumuz için kendimiz bizzat alarak kendimiz biçerek kendimiz zımparasını boyasını her şeyini kendimiz yaparak bir araba icat ettik. Tosyamız bağlık bahçelik bölge olduğu için bize römorklar var ama hepsi açık. Kapalı olarak içinde gözükmeyecek, düşmeyecek, trafiği tehlikeye düşürmeyecek şeyler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Daha bitmiş değil römorkumuz. İşlettirmesi var, daha projesi var. Bir nevi öndeki arabanın aynısı olacak. Buradaki amaç da ufaklıktan kalan bir merak eski arabalara. Bu arabayı da hurdalıktan gördük. Bende de aynısı var. Bunu alıp, kesip yani aynısından bir vagon olarak ya da römork olarak öyle icat etmeye kalkıştık. Kestik, biçtik, yaptık. Milletten de destek geldi, sağ olsunlar, hepinize teşekkür ederiz” dedi.

"İmkan olduğu sürece geri dönüşüme katkı sağlamaya çalışalım" Hurdaya çıkan araçların çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayan Metin Demirel, “Araçlarınızı direk 3-5 kuruşa satıp çöp yapmayın, kullanın, değerlensin, geri dönüşüm olsunlar. Bu eski araba ne güzel bir araba oldu. Taşıma aracı oldu, römork oldu. Her şeyi kullanabiliyoruz yani. İmkan olduğu sürece zayiat vermemeye yani geri dönüşüme katkı sağlamaya çalışalım” diye konuştu.

Demirel, yaptığı bu römorkun bağda veya bahçede yük taşımacılığında kullanılabileceğini kaydetti.

(MÜ-Vİ-GY

