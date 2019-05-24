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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hurdalıktaki uyuşturucuyu 'Hernandez' buldu İzle

Hurdalıktaki uyuşturucuyu 'Hernandez' buldu İzle

Narkotik köpeği Hernandez'in hurdalıkta arama yapması

Polis Uyuşturucu Narkotik Polis Ekipleri 

-Köpeğin tepki verdiği yerde polis ekiplerince yapılan
-arama çalışmaları
-LPG tankının içerisinden çıkan siyah poşet
-Siyap poşetler içerisindeki uyuşturucunun görüntüleri
-Ele geçen uyuşturucular

( MERSİN )- Mersin'de bir tır garajının hurdalığında narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla yapılan aramada, 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi MERSİN

- Mersin'de bir tır garajının hurdalığında narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla yapılan aramada, 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 şahsın çalıştıkları fren tamir dükkanında sakladıkları uyuşturucuyu peyderpey sattıkları bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tır garajında arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği 'Hernandez'in tepki verdiği hurdalıkların arasındaki büyük LPG tankının içerisinde, poşetlere sarılı halde 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.E. ve E.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (HSK-
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