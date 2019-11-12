Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Hurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - BURSA Video

Hurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - BURSA Video

- Yangının çıktığı hurdalık - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiHurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.Demirtaş Mahallesi Demirtaşyolu Caddesindeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdalıkta bulunan plastiklerin yanmasıyla yangın büyüdü ve zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla çevreye yoğun duman yayılırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenmelere karşı hazır bekletildi.Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı.

Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı