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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı Haberi

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı Haberi

Yangın söndürme çalışmaları (itfaiye çekim)

( HATAY )- Hatay'da katı atık deposu alev alev yandı HATAY

Fabrika Çekim 


- Hatay'da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, E.T. adlı kişi, merkez Antakya ilçesi Dericiler Sitesi yakınlarında hurda malzemeleri yakmaya çalıştı. E. T.’nin yaktığı ateş, yakındaki bir fabrikaya ait katı atık deposuna sıçradı. Alevler içinde kalan depo Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisinde bulunan malzemeler küle döndü. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.
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