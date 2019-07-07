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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Hurdaları sanata dönüştürüyor İzle

Hurdaları sanata dönüştürüyor İzle

-Dükkandan detaylar

Demircilik Dekorasyon Sanat Eseri El Sanatları Çiçekli 

--Hurda demirden üretilen eserler
--Röp

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ın İmranlı ilçesinde demircilik yapan Sıddık Demirer (56), hurdaya ayrılan soğuk demir parçalarını birer sanat eserine dönüştürüyor. Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan Sıddık Demirer, 7 yaşında babasının yanında işe giderek sıcak demircilik yapmaya başladı.
9 kardeşiyle birlikte sıcak demircilikle uğraşan Demirer, ilerleyen yıllarda soğuk demire döndü. Demiri sanata dönüştürmek isteyen Demirer, 2 çocuğunu da işlediği demirlerden kazandığı paralarla büyüttü. Sıddık usta, yaz aylarında yaptığı işlerde hurdaya ayrılan parçaları atmayarak bir kenara koyuyor. Kışın gelmesiyle boş vakitlerini değerlendirmek isteyen Sıddık usta, daha önce hurdaya ayırdığı parçalara yeniden hayata kazandırıyor. Yaklaşık 49 yıldır boş zamanlarında atıklardan sanat eseri ortaya çıkartan Demirer, küçücük dükkanında yaptığı eserleri sergiliyor. El emeği göz nuru yaptığı kelebek sehpa, abajur, çiçeklik ve saksı gibi birçok eser dükkan önünden geçenlerin dikkatini çekiyor. Atık demirlere hayat verdiğini söyleyen demir ustası Sıddık Demirer; “Babam sıcak demir ustasıydı. Balta, kazma gibi ürünler yapardı. Ben de babamdan esinlenerek soğuk demire geçtim. Ev dekorasyonları, park bahçe, büyük villaların kenarlarına aparatlar süsler yaparak boş zamanlarımı değerlendiriyorum. El sanatlarıyla uğraşmak çok farklıdır. Çünkü demiri işliyorsun, emek veriyorsun. Kış burada sert geçtiği için pek işimiz olmuyor. Boş zamanlarımı bu gibi el sanatlarını yaparak geçirdim. Ben demir doğrama yapıyorum. Oradan artan atıkları da bu şekilde üretime geçiriyorum” dedi.

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