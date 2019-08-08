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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hurdacılık yapan babasına yardım etmek istedi, kepçeyle kardeşinin üstünden geçip ölümüne neden oldu

Hurdacılık yapan babasına yardım etmek istedi, kepçeyle kardeşinin üstünden geçip ölümüne neden oldu

Kazanın meydana geldiği hurdacı

İş Makinesi Bild Sağlık Ekipleri 

-Kepçenin önünde yatan ceset
-Ekiplerin incelemeleri

( AYDIN )- Kepçeyle üstünden geçtiği kardeşinin ölümüne neden oldu AYDIN

- Aydın’ın Didim ilçesinde, hurdacılık yapan babasına yardım eden 16 yaşındaki ağabey, kullandığı kepçeyle ezdiği 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu. Olay, Didim Küçük Sanayi Sitesi 1091 Sokakta bulunan hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; babasına yardım etmek için kullandığı kepçeyle, dükkandaki hurdaları istiflemekte olan 16 yaşındaki Okan Ecer, çalıştığı sırada iş makinesine yaklaştığını fark etmediği 6 yaşındaki Ünal Efe Ecer'in üzerinden geçti. Kazayı fark eden ağabey, durumu babasına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ezilen küçük çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı olay karşısında sinir krizi geçiren anne ve baba güçlükle sakinleştirildi. İş kazasında hayatını kaybeden küçük çocuğunun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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