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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hurdacıdan örnek davranış...Çöpte bulduğu altın dolu poşeti polise teslim etti Haberi

Hurdacıdan örnek davranış...Çöpte bulduğu altın dolu poşeti polise teslim etti Haberi

Hurdacının açıklamaları

Polis Çöp Konteyneri Helal Bisiklet 

-Hurda bisikleti ile gezmesi
-Çevredeki vatandaşların açıklamaları
-Detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Espiye ilçesinde atık toplama işiyle uğraşan bir şahıs çöp konteynerinde poşetin içinde bulduğu altınları sahibinin bulunması için polise teslim etti. Espiye ilçesinde hurdacılık yaparak hayatını kazanan Ali Akdoğan, hurda aramak için karıştırdığı sırada poşet içerisinde altın buldu. Akdoğan, bulduğu altınları ihtiyacı olmasına rağmen gidip polise teslim etti. Akdoğan, “Çöpü karıştırırken bir poşet buldum. Poşetin için de altınları görünce şaşırdım. Bulduğum poşetin için de sonradan öğrendiğim yaklaşık 20 bin TL'ye değerindeki altın dolu poşeti Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek teslim ettim" dedi.
Her sabah önceki sabah evinin yakınlarındaki çöp konteynerine baktığını belirten Akdoğan, "Evime ekmek götürürken helalinden kazanmayı istiyorum. Her sabah yaptığım gibi nasibimi ararken böyle bir durumla karşılaştım ve hiç düşünmeden emniyete giderek altınların sahibine ulaşması için teslim ettim. Benim için en önemli şey helalinden kazanmaktır o düşünce ile bunu yaptım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Akdoğan, altınların sahibinin kendisine ulaşıp teşekkür etmemesine ise sitem etti.
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