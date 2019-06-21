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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hurdacıda yangın Haberi

Hurdacıda yangın Haberi

Yanan otomobiller

Hurda Otomobil Sigara 

-Hurdacıdan genel ve detay görüntü
-Hurdacının olayı anlatması

( ADANA ) - Adana'da hurdacıda çıkan yangında 3 otomobil yandı ADANA

- Adana'da hurdacıda çıkan yangında 3 otomobil yandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurdacıda, kaza yapan otomobilleri parçalama işlemi yapılırken atılan sigaradan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki hurda otomobile daha sıçradı. Bunun üzerine hurdacı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yanan 3 hurda otomobili söndürdü. Yangında vinç de hasar gördü. Maddi hasar oluşan yangında 3 hurda otomobil demir yığınına dönerken, can kaybı olmadı.
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