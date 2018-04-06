Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü - GAZİANTEP

- Olay yerinden detay görüntüler Gaziantep 'te hurdacıda tüp patladı: 1 ölü - Şahinbey ilçesindeki hurdacıda tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde bir hurdacıda meydana gelen tüp patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.Tekstilkent Mahallesi 47029 Nolu Sokak'taki bir hurdacıda, ayrıştırma çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.Olayda, Cemal Akkuyu (35) yaşamını yitirdi. Patlama dolayısıyla çevredeki ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve hurdacının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.