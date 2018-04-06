Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü - GAZİANTEP

Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü - GAZİANTEP

- Olay yerinden detay görüntüler Gaziantep 'te hurdacıda tüp patladı: 1 ölü - Şahinbey ilçesindeki hurdacıda tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde bir hurdacıda meydana gelen tüp patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.Tekstilkent Mahallesi 47029 Nolu Sokak'taki bir hurdacıda, ayrıştırma çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.Olayda, Cemal Akkuyu (35) yaşamını yitirdi. Patlama dolayısıyla çevredeki ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve hurdacının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

Tüp Patlaması Güvenlik Önlemi Tüp Patladı 

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı