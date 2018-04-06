Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü (2) - GAZİANTEP

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Ölen kişin yakınlarının ağlaması - Cenaze nakil aracın alana gelmesi - Baygınlık geçiren vatandaşın ambulansa taşınması - Şahinbey ilçesindeki hurdacıda tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz: - "Emniyet ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde mutfak veya sanayi tipi bir tüp olduğu kesinleşti. Başka bir patlayıcı unsur var mı, araştırılıyor"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde hurdacıda tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü.Tekstilkent Mahallesi 47029 Nolu Sokak'taki hurdacıda ayrıştırma çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.İlk belirlemelere göre, patlamada Cemal Akkuyu (35) yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.Çevik kuvvet ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, hurdacının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hurda yığınları arasındaki eski bir tüpün patladığını söyledi.
Yılmaz, "Emniyet ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde mutfak veya sanayi tipi bir tüp olduğu kesinleşti. Başka bir patlayıcı unsur var mı, araştırılıyor. Şu an bir kişi hayatını kaybetti, yaralı yok." dedi.