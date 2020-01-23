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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hurdacı kamyoneti yanarak kanala uçtu sürücü son anda atlayarak kurtuldu Haberi

Hurdacı kamyoneti yanarak kanala uçtu sürücü son anda atlayarak kurtuldu Haberi

-kazanın ardından yanan araç cep telefonuyla

Kanald Pazarcı Sulama Kanalı Cep Telefonu Trol 

--kazanın ardından yaşananlar
--toplanan hurdacılar
--trafik ekiplerinin çalışması
--alkol kontrolü
--aracın kaldırılması

( ANTALYA )- Sürücü, kamyonet yanmaya başlayınca kendisini kamyonetten dışarı attı- Bariyerleri parçalayarak kanala uçan ve itfaiye tarafından söndürülen kamyonet vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü kamyonet, sulama kanalına uçtu. Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü kamyonet yanmaya başlayınca kendisini kamyonetten son anda dışarı atarak kurtuldu. Bariyerleri parçalayarak kanala uçan ve itfaiye tarafından söndürülen kamyonet vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Olay Yukarı pazarcı Mahallesinde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Muhammed’in kullandığı 68 MA 0190 plakalı kamyonet Atatürk Kültür Merkezi arkasında seyir halinde hurda kağıt topladığı sırada bir anda yanmaya başladı.
Kamyoneti 4081 sokağa yönlendirdikten sonra kamyonetten atlayan ve kamyonetin üzerinde bulunan hurda kağıt torbasını da aşağıya atan Ahmet Muhammed, kazayı yaralanmadan atlatırken, kamyonet DSİ’ye ait sulama kanalının kenarındaki bariyerleri parçalayarak kanala uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler, kanalda yanmaya devam eden kamyonete müdahalede bulunarak söndürdü. Trafik ekiplerine kazayı anlatan Ahmet Muhammed, kağıt topladığı sırada kamyonetin aniden yanmaya başladığını, kamyonetten aklamak suretiyle kurtulduğunu, kamyonetin kanala uçtuğunu söyledi.

(AK-
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