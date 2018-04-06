Hurdacı dükkanında meydana gelen patlamada 'oksijen tüpü' iddiası

-olay yerindeki polis ekipleri

-incelemeler

-detaylar

-ölen şahsın fotoğrafı



( GAZİANTEP ) - Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı GAZİANTEP



- Gaziantep'te hurdacı dükkanında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü olayda oksijen tüpünün bomba gibi patladığı ileri sürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada hurdacı olduğu belirtilen Mehmet Cemal Akkulu hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir çalışan ise yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bomba uzmanları sevk edildi Patlamanın ardından bölgeye kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile birlikte olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de sevk edildi. Kurtarma ve sağlık ekiplerinin ardından inceleme başlatan polis ekipleri terör saldırısı ihtimaline karşı geniş çaplı araştırma yaptı. Polisin incelemelerinde tüp patladığı belirlenirken, herhangi bir bomba ya da patlayıcıya dair bulgu olmadığı öğrenildi. İlk incelemede, hurdalıkta bulunan kaynak tüpünün patladığı tespit edildi. Öte yandan, polisin ifadelerine başvurduğu görgü tanıkları patlamanın kaynağının oksijen tüpü olduğunu ileri sürdü. Görgü tanıklarının hurdalıkta oksijen tüpü bulunduğunu belirterek, büyük bir patlama sesi duyduklarını söylediği kaydedildi. Güvenlik kameralarını izledikleri iddia eden bazı vatandaşlar ise olayda ölen Mehmet Cemal Akkulu'nun olay esnasında oksijen tüpünü açtığını ve açar açmaz tüpün bomba gibi patladığını ileri sürdü. Polisin incelemesinin ardından olayda ölen hurdacı Mehmet Cemal Akkulu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

