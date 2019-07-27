Hurda yüklü kamyonetten böyle düştü...4 gündür hayat mücadelesi veriyor İzle

-Kamyonetten düşme 2 farklı güvenlik kamerası

-kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar

-Olayı anlatan vatandaş röportajı

-Olay yeri



( BURSA -ÖZEL)- Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı- 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü kamyonetten yola düşerek yaralandı BURSA



- Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşerek adam ağır yaralanan hurdacının yoğun bakımdaki hayat mücadelesi devam ediyor. Kaza, Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu M.G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.'ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı. M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.'nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. "Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için inmedi" Kaza olduğu sırada düşme sesini duyarak yardıma giden Ferhat Yurtseven, "Kamyonetle kantara girdikten sonra Kutlay G. kamyonetin üstündeydi. Biz giderken kantardan inmesini söyledik ama kamyonetin üstündeki çuvalın giderken başka bir aracın üstüne düşmemesi için tutayım dedi.

Tartım işi bittikten sonra kamyonetle geri geri çıktıktan sonra dönüş yapmak istedikleri sırada, kavisi hesaplayamadı ve dönerken Kutlay G. kamyonetten aşağıya düştü. Bende çıkan sese dışarı çıktım ve geldiğimde abimiz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Olay yerinde bilinci açıktı, bir şeyim yok kaldırın beni diyordu. Daha sonra ambulans geldi ve 5-6 dakika müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı." ifadesinde bulundu. Kamyonetten kafa üstü düşme anı kamerada Kutlay G.'nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.'nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.

Hastaneye kaldırılan adamın 4 gündür hayat mücadelesi devam ediyor Olay yerinde bilinci açıkken ambulansta tedavi altına alınan Kutlay G.'nin yere düşme sonucu başına aldığı darbe sonucu kafasında kanama meydana geldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kutlay G. acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Kutlay G., 4 gündür hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Öte yandan savcılık tarafından ifadesi alınan çocuk sürücü ise serbest bırakıldı.

