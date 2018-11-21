Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı - ORDU

Hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı - ORDU

- Ordu 'da hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı - 5 yaralı - Olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçları - Yaralıların ambulansa taşınması - Dereye yuvarlanan kamyonet - Çevre sakini ile röportaj Ordu 'da hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralıORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.F.A'nın kullandığı 52 AJ 175 plakalı hurda ve kağıt yüklü kamyonet, Nizamettin Mahallesi Boztepe mevkisinde yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ekipler tarafından sedyelerle taşınarak ambulansa konuldu.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı