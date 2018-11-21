Hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı - ORDU
- Ordu 'da hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı - 5 yaralı - Olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçları - Yaralıların ambulansa taşınması - Dereye yuvarlanan kamyonet - Çevre sakini ile röportaj Ordu 'da hurda yüklü kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralıORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.F.A'nın kullandığı 52 AJ 175 plakalı hurda ve kağıt yüklü kamyonet, Nizamettin Mahallesi Boztepe mevkisinde yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ekipler tarafından sedyelerle taşınarak ambulansa konuldu.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.