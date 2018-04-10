Hurda yüklü kamyon korkuttu

-Görüntüyü çeken vatandaşın konuşması

-Kamyonun araçları sollaması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte tehlike saçtı. Yüklenen ağırlığın sağ tarafına bastı uyguladığı kamyonun sürücü, bu durumda bile araçları solladı. Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde, kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte adeta tehlike saçtı. Çevreden geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşatan kamyona yüklenen ağırlığın sağ baskı uyguladığı ve devrilme noktasına geldiği görüldü.

Kamyon sürücüsünün ise, buna rağmen araçları sollaması dikkatlerden kaçmadı. Kamyon ve üzerindeki demir yığınının devrilme ihtimaline karşın diğer sürücüler dikkatli bir şekilde seyir etti.

