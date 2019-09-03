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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hurda toplamak için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı

Hurda toplamak için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı

Yaralı şahsın hastanedeki görüntüsü

Çatı Katı Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Vatandaş röportajı
-Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da hurda toplamak için 2 katlı bir inşaatın çatısına çıkan bir kişi dengesini kaybedip inşaat taşlarının ve demirlerinin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen Murat Çakmak, hurda toplamak için yapımı devam eden 2 katlı bir inşaatın çatı katına çıktı. Burada dengesini kaybeden Çakmak, inşaat taşlarının ve demirlerinin üzerine düştü. Şahsın çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen şahıs sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. "Hurda toplamak için çıkmış" Olay anını anlatan bir vatandaş, “Bu adam hurdacılık yapıyor. İnşaata da hurda almaya çıkmış. Sonra aşağıya düşmüş. Diğer arkadaşlar görünce biz de hemen 112‘yi aradık. Şahsı tanımıyoruz” dedi.

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