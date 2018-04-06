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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Hurda dükkanında bulunan tüp patladı:1 ölü

Hurda dükkanında bulunan tüp patladı:1 ölü

Olay yerinden görüntüler

Polis Tüp Patladı 

-Harabeye dönen yerlerden görüntü
-Ölen şahıs foto

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bulunan bir hurdacı dükkanında tüp patladı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı tekstil kent mahallesinde bulunan bir hurdacı dükkanında tüp patladı. İş yerinde patlamanın ardından savaş alanına andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde bir kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların da bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı. (SD-
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