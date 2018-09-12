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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hurda deposundaki yangın arbedeye neden oldu - İSTANBUL

Hurda deposundaki yangın arbedeye neden oldu - İSTANBUL

- Yangın anı - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Genel detaylar - Yaşanan arbede - RöportajHurda deposundaki yangın arbedeye neden oldu - Yangına tepki gösteren mahalle sakinleriyle kağıt toplayıcıları arasında kavga çıktıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir hurda deposunda çıkan yangına tepki gösteren vatandaşlarla kağıt toplayıcıları arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.Kocasinan Merkez Mahallesi 30 Ağustos Sokağı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki halı sahanın çadırlarına ve soyunma odalarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdüYangın nedeniyle çevredeki binalar da zarar görünce olaya tepki gösteren mahalle sakinleriyle, Afgan uyruklu kağıt toplayıcılar arasında arbede çıktı.Kavgada yaralanan 4 mahalle sakini Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar sokakta toplandı.Olay yerine belediye başkanının gelmesini talep eden mahalleliler, hurda deposunda sürekli bu tür olayların yaşandığını öne sürerek, mekanın kapatılmasını istedi.Bu arada ilçe emniyet müdürü mahalleliden dağılmalarını isterken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Emniyet Müdürü Belediye Başkanı Güvenlik Önlemi Arbede Yangına Müdahale 

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