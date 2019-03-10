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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Hurda araçtan kardeşi için 'üstü açık römork' yaptı - KAYSERİ İzle

Hurda araçtan kardeşi için 'üstü açık römork' yaptı - KAYSERİ İzle

Hurda araçtan kardeşi için "üstü açık römork" yaptı - KAYSERİ - Üstü açık römorktan detaylar - Pembe Gül Köker'in römorka binmesi - Pembe Gül Köker'in açıklamaları - Burak Köker'in açıklamaları - İki kardeşin araçla gezmesiHurda araçtan kardeşi için "üstü açık römork" yaptı - Kayseri li bir motor ustası, kardeşinin hayali olan üstü açık arabayı alamayınca kendi imkanlarıyla hurda bir aracı üstü açık römork haline getirdi - Motor ustası Burak Köker: - "Kardeşim uzun zamandır benden üstü açık bir araba istiyordu ama böyle bir araba alacak kadar param hiç olmadı. Ben de kardeşimin isteğini yerine getirebilmek için böyle bir şey düşündüm. Kardeşimin mutluluğu benim için her şeyden önemli"KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri 'de motor ustası bir genç, üstü açık araba isteyen kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için hurda arabayı üstü açık römork haline dönüştürdü.Melikgazi ilçesi Orta Sanayi Sitesi'nde çalışan 23 yaşındaki Burak Köker, kardeşi Pembe Gül Köker'in (10), üstü açık araba hayalini gerçekleştirmek için hurda otomobil satın aldı.Kendi imkanlarıyla arabayı ortadan ikiye bölen Köker, arabanın üstünü de açarak römork haline getirdi.Yaklaşık 1 ay kadar arabanın üzerinde çalışan Köker, üstü açık römorku otomobilinin arkasına takarak trafiğe kapalı alanda kardeşinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Projesini AA muhabirine anlatan Köker, kardeşinin üstü açık araç hayalini gerçekleştirmek için hurda arabayı 500 liraya aldığını belirterek, "Sonra kendi imkanlarımla tekerleğini ve diğer ekipmanları yaptım. Hurda aracı yaklaşık 1 ayda bu hale getirdim. 7 - 8 bin lira harcadım." dedi.
- "Her şey kardeşimin mutluluğu için"Köker, römorkun ruhsatının olmadığı belirterek, "Aracın ruhsatı olmadığı için trafiğe çıkamıyorum. Ancak trafiğe kapalı alanlarda, dükkanımızın önündeki boş arazide kardeşimle birkaç tur atabiliyoruz. Biraz para biriktirip ruhsatını da alacağım inşallah." şeklinde konuştu.
Burak Köker, şunları kaydetti:"Kardeşim uzun zamandır benden üstü açık bir araba istiyordu ama böyle bir araba alacak kadar param hiç olmadı. Ben de kardeşimin isteğini yerine getirebilmek için böyle bir şey düşündüm. Kardeşimin mutluluğu benim için her şeyden önemli. Elimden gelen de buydu. İleride inşallah daha iyileri de olacak. Her şey kardeşimin mutluluğu için."5. sınıf öğrencisi Pembe Gül Köker ise böyle bir ağabeye sahip olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Ağabeyinden yıllardır üstü açık araba istediğini anlatan Köker, "Abim her zaman benim iyiliğimi düşünür. Bu arabayı yaparak hayalimi gerçekleştirdi." dedi.

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