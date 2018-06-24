Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oy vermeye birlikte geldi Haberi

-Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu’nun zarfları sandığa atması

-Hülya Avşar röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer’de kullandı. Anne-kız oy vermeye birlikte geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oylarını Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. Anne-kız beraber oy vermeye gelen Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu 1038 numaralı sandıkta bir süre sıra bekledikten sonra oylarını kullandı. Kabine ilk olarak Hülya Avşar ardından da kızı Zehra Çilingiroğlu girerek oyunu kullandı. Hülya Avşar kabinden çıktıktan sonra, “Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diyerek oy zarfını sandığa attı. Avşar’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgisini geri çevirmeyen Hülya Avşar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Oyunu kullandıktan sonra seçim ile ilgili düşüncelerini aktaran Avşar açıklamasında, “Tek istediğimiz, hakkımızda en doğrusu olsun. Üzüntüsüz, sıkıntısız olsun, kolay olsun” dedi.

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu daha sonra oy kullanmaya geldikleri araca binerek okuldan ayrıldı.

