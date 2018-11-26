Hulusi Akar; ' Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır'
Akar'ın açıklamaları
( İSTANBUL ) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; " Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır"- "Sabah saat 10:32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde 2 subay, 2 astsubayımız ve 1 uzman çavuşumuz eğitime başlamışlardır. Maalesef 11:02'de helikopterle irtibat kesilmiştir."- "2 subayımız, 2 astsubayımız şehit olmuştur. Uzman çavuşumuz yoğun bakımdadır"- "Şu anda bilemediğimiz bir sebepten acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir."