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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hulusi Akar; ' Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır'

Hulusi Akar; ' Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır'

Akar'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; " Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır"- "Sabah saat 10:32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde 2 subay, 2 astsubayımız ve 1 uzman çavuşumuz eğitime başlamışlardır. Maalesef 11:02'de helikopterle irtibat kesilmiştir."- "2 subayımız, 2 astsubayımız şehit olmuştur. Uzman çavuşumuz yoğun bakımdadır"- "Şu anda bilemediğimiz bir sebepten acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir."

Şehit Uzman Çavuş Helikopter 

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