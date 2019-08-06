Hükümlüler okulları temizliyor - MALATYA İzle

- Denetimli serbestlik hükümlülerinin okulda temizlik çalışmalarından görüntüler - Okul Müdürü Serdar Canlı'nın konuşmasıHükümlüler okulları temizliyor - Malatya 'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik, tadilat ve bakım gibi işlerini yapıyor - Yeni eğitim ve öğretim sezonu için okulları pırıl pırıl yapan hükümlüler, bu sayede hem okullara maddi olarak katkı sağlamış hem de kendilerini topluma daha çabuk adapte etmiş oluyorMALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Malatya 'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik, tadilat ve bakım gibi işlerini yapıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında 2 personel ve 20 hükümlüden oluşan ekip, kent merkezindeki okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor.Hükümlüler, son olarak merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan Beydağı Anadolu Lisesi'ni, 4 gün süren bakım ve temizlik çalışmasıyla yeni döneme hazırladı.Okul Müdürü Serdar Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan proje kapsamında okullarının temizlik ve bakımının hükümlüler tarafından yapıldığını söyledi.
Denetimli serbestlikten yararlanan kişilerin büyük bir özveriyle okulun iç ve dış temizliğini yaptığını anlatan Canlı, şöyle devam etti:"Bize büyük katkı sağladılar. Okulu maddi anlamda da bir yükten kurtardılar. Bu arkadaşlarımız da kendilerini topluma kazandırma açısından, rehabilitasyon anlamında okulda çalışarak bir ölçüde bu görevlerini yerine getirmiş oldular. Biz de arkadaşlarımıza mümkün olduğu kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Yaklaşık 4 gündür büyük bir özveriyle okulumuzda çalışıyorlar. Ben arkadaşlarımıza ve görevli kişilere teşekkür ediyorum. Gerçekten okulumuza çok faydaları oldu."Denetimli serbestlikten yararlanan ve okulda çalışan M.Ç. ise proje sayesinde boş kalmadıklarını ve çalışma şansı bulduklarını belirtti. Okulları çocuklar için seve seve temizlediklerini anlatan M.Ç, "Biz bunu severek yapıyoruz, pozitif anlamda da bizim için çok değişiklik oldu. Toplum içerisinde rahat girebiliyoruz artık. Önceden toplum içerisinden biraz uzak kaçıyorduk. Şimdi biraz daha rahatız. Dışarıdan gören insanlar tepki veriyordu. Şu an daha bir farklı bir durum yaşıyoruz. Herkes bizi bu denetimli serbestlikten dolayı işinde gücünde insanlar olarak görüyor. Arkadaşlarımızla iyi geçinerek güzel bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz zaten. Kardeşlerimiz gelip tertemiz bir sınıfa girecekler." dedi. Çalışmalara katılan H.A. ise yaptıkları iş sayesinde kendilerini topluma faydalı bireyler olarak hissettiklerini dile getirdi.H.A, öğrenciler için yaptıkları tüm işlerden mutlu olduklarını ve daha bir özveriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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