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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünleri sergiye açıldı

Hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünleri sergiye açıldı

Ürünlerden detaylar

Cezaevleri El Emeği Göz Nuru 

-Sergi açılışı yapılırken
-Röportaj
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve açık ceza kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların el emeği, göz nuru yaptıkları el işi ürünleri sergiye açıldı. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve açık ceza kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların el emeği, göz nuru el işi ürünleri ve işyurtları atölyelerinde üretilen 300 çeşit üründen oluşan sergi Tekira AVM giriş katında vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginini açılışına Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı vekili Soner Gül, cezaevi müdürleri ve çok sayıda katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir açıklama yapan, Tekirdağ Başsavcı vekili Soner Gül, “Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları içerisinde bulunan hükümlü ve tutuklular bulunanlarla beraber, diğer Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların iş kolları faaliyeti kapsamında, cezaevlerinde üretmiş oldukları bir kısım ürünleri burada sergileme fırsatımız oldu. Bunda Tekira Alışveriş Merkezinin de bir katkısı söz konusu. Buradaki temel amacımız hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, bu manada buradan elde edilen gelirler de tamamıyla kendilerine gidecek. Bu faaliyetler, ileride cezaevinde çıktıklarında kendilerine bir iş alanı, faaliyet alanı, iş kolu oluşturmuş olacaklar. Böyle bir toplumsal duyarlılık söz konusu, bu manada cezaevi personelimize müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir çalışma, güzel bir faaliyet oldu. Devamı da gelecektir. Bugün başladı 18 Kasım’da neticelenecek. Tüm Tekirdağ halkını, çevre il ve ilçelerdeki halkımızı buraya davet ediyoruz, katılımlarını bekliyoruz” dedi.

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