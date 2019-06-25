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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hükümlü çocuklar sanat öğrendi, sergi açtı

Hükümlü çocuklar sanat öğrendi, sergi açtı

infaz koruma memuru ayhan güneş'in filografi sanatı yapması

Cezaevleri Memur İnfaz Koruma 

-vatandaşların sergiyi incelemesi
-Ayhan Güneş röp.
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da tutuklu ve hükümlü çocukların öğrendikleri Filografi sanatıyla oluşturduğu ürünlerle sergi açıldı. Çocuk Eğitim Evinde tutuklu ve hükümlü bulunan çocuklar için düzenli olarak rehabilite ve hobilerinin olmasının yanı sıra meslek edinmeleri için "Filografi" kursu açılıyor. Her 2 ay da bir düzenli olarak açılan kurslarda, çocuklar öğrendikleri sanatı uygulamaya geçirerek bir birinden farklı ürünler ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünler ise belirli aralıklarla açılan sergilerle satışa sunuluyor. Son olarak çocukların yaptığı ürünler, Elazığ Adliyesinde açılan sergide yerini aldı. Birbirinden farklı ürünler, sergiye gelenlerin de ilgisini çekerken, talep edenlere de satılmaya başlandı. Suça sürüklenmiş çocuklara hobi amaçlı ve tahliye olduklarında meslek edinmeleri için kurslar açtıklarını ifade eden Çocuk Eğitim Evinde görevli Memur Ayhan Güneş, “Sanatla ile ilgili 2 ayda bir kurs açıyoruz. Şuan burada yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ürünleri var. 50’ye yakın tablolarımız var. Çocuklara rehabilite ve hobi amaçlı kurslar açıyoruz. Tabi bir amacımız da tahliye olduklarında meslek edinmeleri ve dışarıda da bu sanatı yapmalarını sağlamak" dedi.
Her kursa 10-15 arasında değişen çocuk katıldığını aktaran Güneş, "Şuanda 12 tane öğrencim var. Bu kurs bitince bir daha kurs daha açacağız. Kurumlarımızdan, amirlerimizden ve büyüklerimizden özellikle rehabilite amaçlı cezaevlerinde böyle faaliyetlerin desteklenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
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