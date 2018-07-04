Hükümlü CHP'li partisinin aracını çaldı

-Binaya girmesi

-Minibüsü çalıp götürmesi

-Minibüsü geri getirmesi

-Yukarı çıkıp anahtarı bırakması

-Hırsızın fotoğrafları



( ADANA -HD)- Adana'da Kürkçüler Açık Cezaevi'nden, Niğde Açık Cezaevine tahliyesi için izinli olduğu gün CHP Çukurova İlçe Başkanlığına ait minibüsü çalıp kaza yaptıktan sonra geri getiren zanlının CHP üyesi olduğu ortaya çıktı- CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, zanlının parti üyesi olduğunu zaman zaman partiye geldiğini, şikayetçi olduklarını söylediği öğrenildi ADANA



- Adana'da Kürkçüler Açık Cezaevi'nden, Niğde Açık Cezaevine tahliyesi için izinli olduğu gün CHP Çukurova İlçe Başkanlığına ait minibüsü çalıp kaza yaptıktan sonra geri getiren şüphelinin CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Alihan Kavuzlu Kürkçüler Açık Cezaevi'nde yatarken Niğde Açık Cezaevine tahliyesi istendi. Bu nedenle Kavuzlu'ya tahliye izni verildi.

İddiaya göre, hükümlü, tahliye için izinli çıktığı 28 Haziran günü akşam CHP Çukurova İlçe Başkanlığı binasına gelerek plastik doğrama kapıyı açıp içeri girdi. Kavuzlu partinin 01 CHP 11 plakalı minibüsünün anahtarını alarak aracı alıp gitti. Kavuzlu araçla bir süre gezdikten sonra kaza yaptı. Kavuzlu kaza yapınca aracı tekrar parti binası önüne getirip anahtarını da bırakıp kaçtı. Bu arada aracı gören vatandaşlar CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre'yi arayarak "parti minibüsünü yabancı biri sürüyordu" diye bilgi verdi. Emre hemen parti binasına geldi. Minibüse baktığında kazalı olduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Alihan Kılavuzlu'nun Niğde Açık Cezaevinde olduğunu tespit etti. Şahıs tahliye için izinli çıktığı gün minibüsü çalıp kaza yapınca geri bırakıp daha sonrada Niğde Açık Cezaevine giderek teslim olduğu ortaya çıktı. Bu arada CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre'de şahıstan şikayetçi olarak, "Ben bu şahsı tanıyorum bizim partinin üyesi. Zaman zaman da partiye gelirdi" dediği öğrenildi. Zanlı hakkında minibüs çalıp zarar vermekten işlem başlatıldı.

