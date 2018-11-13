Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hukuk müşaviri evinde ölü bulundu - BURDUR

Hukuk müşaviri evinde ölü bulundu - BURDUR

- Hukuk müşaviri evinde ölü bulundu - Olay yerinden detay - Evinde ölü bulunan Taceddin Özeren'in cenazesinin itfaiye aracına konulması - İtfaiye aracından detaylar Burdur 'da hukuk müşaviri evinde ölü bulunduBURDUR (AA) - Burdur Valiliğinde görev yapan hukuk müşaviri 51 yaşındaki Taceddin Özeren evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır Burdur Valiliğinde hukuk müşaviri olarak görev yapan Taceddin Özeren'in oğlu, öğleden sonra Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan babasının evine gitti.Oğlunun hareketsiz bulduğu Özeren'in öldüğü belirlendi. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki yetkililer de olay yerine gelerek incelemede bulundu.Özeren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan eskiden Isparta'da Vali Yardımcılığı da yaptığı belirtilen Özeren'in kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

İtfaiye Aracı Cenaze Sparta 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı