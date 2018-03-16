Hukuk mücadelesi 'ödül' kazandırdı - ANKARA İzle

Hukuk mücadelesi "ödül" kazandırdı - ANKARA - Ödül töreninden görüntü - Dr. Aziz Genç ile röpHukuk mücadelesi "ödül" kazandırdı - Arabasıyla çarptığı yavru köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketinin karşılamaması üzerine tüketici hakem heyetine başvuran Genç, hukuki mücadelesiyle örnek olarak "bilinçli tüketici ödülü"nü almaya hak kazandıANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Arabasıyla çarptığı yavru köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketinin karşılamaması üzerine tüketici hakem heyetine başvuran Dr. Aziz Genç, hukuki mücadelesiyle örnek olarak "bilinçli tüketici ödülü"nü almaya hak kazandı.Genç, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde "bilinçli tüketici ödülü"nün sahibi oldu.Mağduriyete sebep olan bir konuda, yasal hakkını kullanarak duyarlılık gösteren ve bu yönüyle örnek olan tüketicilere verilen söz konusu ödüle layık görülen Genç, hak arama mücadelesini AA muhabirine anlattı.Genç, Bartın - Zonguldak istikametinde arabasıyla seyahat ederken yavru bir köpeğe çarptığını ve her duyarlı vatandaşın yapması gerektiği gibi köpeği arabasına alarak veterinere götürdüğünü söyledi.
Ayağı kırılan yavru köpeğe gerekli tedavilerin yapılmasını sağladığını aktaran Genç, şöyle konuştu:"Bu masrafların zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanmasını talep ettim. Zorunlu trafik sigortası, karayolunda yaşanan can ve malla ilgili tüm zararları karşılaması gerekiyor, ancak sigorta şirketi bu talebi reddetti. Bütün canların eşit haklara sahip olması gerektiğini düşündüğümden konunun üzerine gittim. Sigorta şirketinin hayvanın cins ya da sahipli olup olmadığını sorması, süreci takip etmemde motivasyon kaynağı oldu. Tüketici hakem heyeti, talebimi haklı görerek, karayolunda sahipli - sahipsiz tüm hayvanların can kapsamında değerlendirilmesi ve masrafların karşılanması gerektiğine hükmetti."Genç, iki bacağı kırılan köpeğin ameliyatlarının yapıldığına ve iyileştirildikten sonra doğal ortamına bırakıldığına işaret ederek, "Aslında talep ettiğim miktar sadece ameliyat masrafları içindi. Meselenin ekonomik değil ilkesel boyutu önemli. Kazaların olması bazen kaçınılmaz, ama insanlar bu kazalardan sonra hayvanları arkalarına bakmadan bırakıp gidiyor. Bu duruma karşı bilinç oluşturmak istedim. İnsanlar arabadaki hasarı merak ediyor. Oysa herhangi bir canlının hayatını kurtarabiliyor olmak, arabadaki hasardan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.Hukuki mücadelesiyle örnek olan Genç, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin elinden aldı.