Hudut kapılarında oy kullanma işlemi sürüyor - ESKİŞEHİR
- Anadolu Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havaalanı'nda oy kullanma işlemlerinden detaylarHudut kapılarında oy kullanma işlemi sürüyor - Eskişehir 'deki gümrük kapısında oy kullanma işlemine yoğun ilgi varESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'deki gümrük kapısında Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor.Anadolu Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havaalanı'nda bulunan tek sandıkta gurbetçi vatandaşlar oylarını kullanıyor.Her gün 08.00 - 16.00, 16.00 - 24.00, 24.00 - 08.00 saatlerinde üç vardiya sistemiyle 24 saat esasına göre birer sandık başkanı ve başkan yardımcısının yanı sıra partilerin sandık görevlilerinin gözetiminde gerçekleşen oy kullanma işlemine, gurbetçi vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Sandık görevlilerinden Zehra Taycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin 24 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Almanya'dan Türkiye'ye gelip oy kullanan Ömer İnci, vatandaşlık görevini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oy kullanmanın önemine değindi.Almanya'dan gelen Ali Türk de oy kullandığı için kendini dahi iyi hissettiğini belirterek, vatan ve millet için hayırlı olmasını diledi.