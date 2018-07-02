- Hudeydeli Öğrenciler Yıl Sonu Sınavlarına Sana’da Girdi İzle

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(SANA) - Hudeydeli öğrenciler yıl sonu sınavlarına Sana’da girdi SANA



- İç savaşın devam ettiği Yemen’de Hudeyde liman şehrindeki çatışmalardan kaçarak Sana’ya gelen öğrenciler, yıl sonu sınavlarına başkent Sana’da girdi. Yemen'in Hudeyde liman kentinde patlak veren çatışmalar yüzünden şehri terk etmek zorunda kalan ailelerin çocukları, yılsonu sınavına Sana'da girmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz Cumartesi başkent Sana’da bin 85 sınav merkezinde ortaokullar 2017-2018 dönemi yılsonu sınavlarına yaklaşık 198 bin öğrenci katıldı.

Resmi kayıtlara göre, başkent Sana'da 83 bin 375 öğrenci final sınavlarına girdi. Hudeyde'den Sana'ya gelmiş ve burada sınava giren öğrenci Ahmed Al Ahdal, "Hudeyde'de huzur içinde yaşıyorduk ve sınava girmeye hazırdık. Fakat çatışmalar başlayınca Sana'ya kaçmak zorunda kaldık" dedi.

Hudeyde'den kaçmak zorunda kalan başka bir öğrenci Ahmed Adul Jabbar ise," Hudeyde'de meydana gelen çatışmalar yüzünden oradan ayrılmak zorunda kaldık. Oradaki sınavlara giremedik çünkü ders çalışmamız mümkün değildi. Sınavlara girmek için Sana'ya geldik, Hudeydiye'de durum çok kötü" dedi.

Yemen Eğitim Bakanlığı yetkilileri çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmiş öğrencilere sınavlarını kaçırmamaları için imkanlar sunduklarını söyledi.



Saif Okulundaki Sınav Merkezi Başkan Yardımcısı Mohaned Al Mahdi, "Hudeyde'den gelmiş öğrencileri, sınav sınavı kartlarının olup olmadıklarına bakılmaksızın kabul ediyoruz.. Eğer bir öğrenci sınava girmek istiyorsa, Eğitim Bakanlığı'nda bir veri tabanı bulunmakta. Bu veri tabanına göre, Hudeyde'den kaçmış öğrencilerin sınav kağıtlarını buna göre kontrol edeceğiz. Bu yüzden eğer öğrenci resmi olarak sınava katılmak istiyorsa, kabul edilecek " dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana yaklaşık yarım milyon Yemenli çocuğun okuldan ayrıldığı tahmin ediliyor. UNICEF'in raporunda, Mart 2015'ten beri en az 2,419 çocuk Husiler tarafından işe alındığı, Yemen'deki okulların üçte ikisi saldırılarda hasar görürken, 2 bin 500'den fazla okul kapatıldığı bildirildi.



