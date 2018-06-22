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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hudeyde'den toplu göç ve sokak savaşı endişesi - HUDEYDE Haberi

Hudeyde'den toplu göç ve sokak savaşı endişesi - HUDEYDE Haberi



: - El - Hudeyde'nin caddelerinde hareketlilikten detay görüntülerHUDEYDE (AA) - MURAD EL - UREYFİ - Yemen 'in en önemli liman kentlerinden El - Hudeyde'de meşru hükümete bağlı güçlerin Husilere karşı başlattığı operasyon devam ederken, kentte hayatın durma noktasına geldiği, göçlerin yaşandığı, halkın endişeli bekleyişinin sürdüğü belirtildi.Hudeyde sakinlerinden Mansur el - Hutami, çok güçlü patlama sesleri duyduklarını ilk etapta bu seslerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Patlama seslerinin er - Rabsa mahallesindeki tek katlı evlerinin yakınına konuşlanarak güney kesimleri bombardımana tutan bir tanktan kaynaklandığını fark ettiğinde korkuya kapıldığını dile getiren Hutami, kısa bir süre sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının tankı vurmak için geleceğini ve ailesinin çatışma arasında kurban olarak kalacağını düşünerek bir anda kaçmaya karar verdiğini anlattı.Hutami, önce kendi mahallesinden çıkarak 7 kişilik ailesiyle kent merkezindeki bir akrabasına gittiklerini, ardından da sabahın ilk ışıklarıyla beraber Zemar ilindeki köyüne doğru yola çıktıklarını belirterek, güney mahallelerden geçerken Husilerin yerleştirdiği onlarca kontrol noktasında durdurulduklarını aktardı.

Çatışma Şili Hükümet Kontrol Noktası Trol 

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