Hudari: 'Gazze'deki durum yaşananların en kötüsü' - GAZZE
Hudari: " Gazze 'deki durum yaşananların en kötüsü" - GAZZE
: - Gazze 'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el - Hudari ile röportaj Gazze 'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el - Hudari, Gazze Şeridi'ndeki yaşam şartlarını "korkunç" şeklinde nitelendirerek, mevcut durumun, İsrail'in abluka uygulamaya başladığı 2007'den beri yaşananların "en kötüsü" olduğunu belirtti. Bağımsız milletvekili Hudari, Gazze 'nin halihazırdaki durumu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bölgeye ilişkin son açıklamaları ve bölge sakinlerinin kronikleşen sıkıntılarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.Hudari, Gazze Şeridi'ne 2007'den bu yana İsrail tarafından abluka uygulandığını hatırlatarak, "Bu yıl, ablukadan bu yana yaşananların en kötüsü. Gazze 'de kişi başına düşen günlük gelir sadece 2 dolar. Bu dünya genelinde en düşük seviye." dedi.