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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz toprağa verildi Haberi

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz toprağa verildi Haberi

Caminin bahçesinde namaz kılan kalabalık

Cenaze Kalaba Cenaze Namazı Cuma Namazı Alabalık 

-Cenaze namazı
-Mezarlıkta defnedilmesi
-Dua edilmesi
-fotoğraf

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz (45) memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.
Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde 8 aydan beri böbrek kanseri tedavisi gören HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, burada hayatını kaybetti. Diyarbakır’dan cenazesi Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirilen Mehmet Yavuz’un cenaze namazına AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.
Kahta Celalettin Camii’nde cuma namazını müteakip Molla Enver Kılıçarslan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yavuz, Kahta Oduncular Yeni Mezarlığı’nda dualar ile defnedildi.
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