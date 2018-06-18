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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yavuz: “Silah bize zarar veriyor”

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yavuz: “Silah bize zarar veriyor”

Partililerden görüntü

Çatışma İslam Ürdün Hükümet Milletvekili 

-Yavuz'un partilileri selamlaması
-Konuşma
-Diğer detaylar

( VAN -HD)- “Çocuklarımızın eline bomba veren, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içerisine atanlar, Kürdün dostu değildir” VAN

- Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, parti olarak çatışmayı reddettiklerini belirterek, meseleleri çözmek için uzlaşma ve anlaşma yolunu tercih ettiklerini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, partisinin Van Beşyol Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı.
İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Yavuz, çatışmanın herkese zarar getirdiğini belirtti.
Çocukların eline bomba, molotof vererek ateşin içerisine atanların Kürdün dostu olmadığını ifade eden Genel Başkan Yavuz, “Ya çatışacağız, ya anlaşacağız ya da uzlaşacağız. Memleketin sorunlarından vazgeçmedik. Bunu nasıl dile getireceğiz? Sorunu çözmek için mi? Yoksa çatışarak kendimize de mi zarar vereceğiz? Başkalarına da mı zarar vereceğiz? HÜDA PAR çatışmayı reddediyor, uzlaşma ve anlaşma yolunu tercih ediyor. Biz memleketimizin sorunlarını çözme işini makamında bulunan insanlarla uzlaşarak, anlaşarak çözeceğiz. Çatışarak hiçbir şey bize kâr getirmedi” dedi.
Andımızın kaldırılması için hükümetle görüşmeler yaptıklarını anımsatan Yavuz, yanlışları düzeltmek için çatışmacı bir üslup kullanmayacaklarını dile getirdi. Meseleleri çözmek için silaha başvurulmamasını ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu meselenin çözülmesine katkı sağladık. Bunun için elimize silah almadık. Gençlerimizin ne kendilerine, ne de başkalarına zarar vermesine gerek duymadık, duymuyoruz. Çünkü meseleyi çözmek için silaha gerek yok. Silah bize zarar veriyor. Çocuklarımızın eline bomba veren, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içerisine atanlar, Kürdün dostu değildir. Bize dostluk yapmıyorlar. Bunun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz. Çatışmanın bize hiçbir getirisinin olmadığını gördük. Onun için çatışmacı bir üslup kullanmayacağız. Doğruları da yanlışları da söyleyeceğiz.” Yavuz, konuşmasının ardından partisinin Van milletvekili adayları ile katılımcıları selamladı.
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