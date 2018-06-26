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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirme toplantısı yapılıyor

Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirme toplantısı yapılıyor

Başbakanın gelişi

( İSTANBUL )- Başbakan Yıldırım, Huber Köşkü'ne geldi İSTANBUL

Toplantı 


- Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Huber Köşküne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak toplantı yapıyor. Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısı için Başbakan Binali Yıldırım Huber Köşküne geldi. Toplantıya bazı bakanlar ve bazı bürokratlar da katılıyor.
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