Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirme toplantısı yapılıyor



- Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Huber Köşküne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak toplantı yapıyor. Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısı için Başbakan Binali Yıldırım Huber Köşküne geldi. Toplantıya bazı bakanlar ve bazı bürokratlar da katılıyor.

