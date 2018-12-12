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( VANCOUVER ) - Huawei Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, kefaretle serbest bırakıldı VANCOUVER



- Huawei Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, 10 milyon Kanada doları kefaleti ile serbest bırakıldı. Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında 1 Aralık’ta Kanada’da gözaltına alınmıştı. Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklu bulunan Wanzhou, kaçma riskine rağmen kefaretle serbest bırakıldı. Meng, mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakıldı ancak, Meng Wanzhou, Vancouver’da bulunan evinden ayrılmayarak ve elektronik kelepçe ile takip edilecek. Wanzhou, mevcut tüm pasaportlarını Kanadalı otoritelere teslim edecek. Wanzhou, mahkemeye sunduğu 55 sayfalık beyanda, ABD tarafından tutuklanması gerekse bile İran’a uygulanan yaptırımların kırılmasını istediğini söyledi.



Meng Wanzhou’nun avukatı David Martin ise mahkemede yaptığı açıklamada, “Çin’in telekon devinin yüzü olarak eğer hakkında verilen kararları ve ülkeyi herhangi bir yolla terk ederse Çin’in kendisinden utanacağını söylemek abartı olmaz” dedi.



